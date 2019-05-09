Кадыров сожалеет, что Кокорина и Мамаева приговорили к тюрьме

СЕГОДНЯ 07:29 2019-05-09T07:31:10+03:00

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После суда над футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым глава Чечни выразил сожаление. Рамзан Кадыров считает, что они совершили "большую ошибку", какую мог совершить каждый, но тюрьма "отдалит" игроков от большого футбола, где те "привыкли иметь дело со звездами первой величины".

- Александр и Павел продолжительное время не играли, отвыкли от футбола, получили моральный и психологический стресс, - добавил чеченский лидер в разговоре с "РБК".

Законность судебного решения Кадыров не собирается оспаривать, и все еще держит в силе свое предложение устроить Кокорина и Мамаева в ФК "Ахмат".

Глава республики еще заявил о "больших проблемах" в российском футболе. Связанных, в первую очередь, с составом команд, где играют не местные, наши, спортсмены, а легионеры из-за границы. Рамзан Кадыров уверен, что "доморощенные футболисты" будут стараться выигрывать не за деньги, а за честь родины, а значит результаты будут куда выше, чем имеем сейчас.

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ИСТОЧНИК KP.RU