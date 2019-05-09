Пропавшие в Северной Осетии дети нашлись
Пропавшие в Северной Осетии "Ромео" и "Джульетта" нашлись. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в республиканском МЧС, 14-летние Тамара Каркусова и Давид Догузов в полном порядке и находятся в администрации Эльхотово.
- Их жизни и здоровью ничего не угрожает, - говорят спасатели.
Напомним, в половину пятого утра 8 мая подростки сбежали из дома. Поисковики сразу сказали, что, вероятнее всего, речь идет о классической истории "Ромео и Джульетты", когда дети, несмотря на запрет родных, хотят быть вместе и готовы ради этого покинуть дом. Восьмиклассников искали полицейские, спасатели, волонтеры, пожарные и местные жители.
ИСТОЧНИК KP.RU