В Северной Осетии провели торжественный парад и почтили память жертв Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-09T15:10:15+03:00

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В Северной Осетии прошел торжественный парад Победы на центральной площади Свободы, где собралось более 10 тысяч желающих посмотреть на мощь и красоту войск Владикавказского гарнизона. Шествие традиционно возглавила колонна ветеранов, локальных войн, военной службы и правоохранительных органов.

Фото: пресс-служба главы Северной Осетии

А накануне в республике почтили память павших в Великую Отечественную войну.

- В рядах Советской Армии, в партизанских отрядах сражались более 95 тысяч наших земляков. За мужество, храбрость и героизм 79 житель республики был награждён Золотой звездой Героя Советского Союза. 12 наших земляков стали полными кавалерами ордена Славы, - рассказали в пресс-службе главы Северной Осетии. - Территория и самой нашей республики стала местом ожесточённых боёв. Осенью 1942-го года сражения у Эльхотовских ворот, на Моздокском направлении, в Майрамадаге преградили путь фашистам в Закавказье. От стен Владикавказа, завоевавшего право называться "Городом воинской славы России", и началось отступление немецкой армии.

К "Вечному огню" у обелиска красноармейцам и погибшим в годы Гражданской войны почетные гости вместе с главой региона преподнесли цветы. Затем они осмотрели выставку боевой техники, стрелкового оружия, подготовленную 58 армией и посетили площадку Центра военно-патриотического воспитания РСО-Алания.

ИСТОЧНИК KP.RU