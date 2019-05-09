2019-05-09T15:10:15+03:00
Общество

В Северной Осетии провели торжественный парад и почтили память жертв Великой Отечественной войны

Глава республики Вячеслав Битаров принял участие в мероприятиях, приуроченных 74-й годовщине Великой Победы
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба главы Северной ОсетииФото: пресс-служба главы Северной Осетии
Изменить размер текста:

В Северной Осетии прошел торжественный парад Победы на центральной площади Свободы, где собралось более 10 тысяч желающих посмотреть на мощь и красоту войск Владикавказского гарнизона. Шествие традиционно возглавила колонна ветеранов, локальных войн, военной службы и правоохранительных органов.

Фото: пресс-служба главы Северной Осетии

Фото: пресс-служба главы Северной Осетии

А накануне в республике почтили память павших в Великую Отечественную войну.

- В рядах Советской Армии, в партизанских отрядах сражались более 95 тысяч наших земляков. За мужество, храбрость и героизм 79 житель республики был награждён Золотой звездой Героя Советского Союза. 12 наших земляков стали полными кавалерами ордена Славы, - рассказали в пресс-службе главы Северной Осетии. - Территория и самой нашей республики стала местом ожесточённых боёв. Осенью 1942-го года сражения у Эльхотовских ворот, на Моздокском направлении, в Майрамадаге преградили путь фашистам в Закавказье. От стен Владикавказа, завоевавшего право называться "Городом воинской славы России", и началось отступление немецкой армии.

К "Вечному огню" у обелиска красноармейцам и погибшим в годы Гражданской войны почетные гости вместе с главой региона преподнесли цветы. Затем они осмотрели выставку боевой техники, стрелкового оружия, подготовленную 58 армией и посетили площадку Центра военно-патриотического воспитания РСО-Алания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ставрополе "Бессмертный полк" собрал максимальные 60 тысяч участников
В Ессентуках 5 тысяч горожан и гостей курорта встретили парад Победы
В Пятигорске пьяный мужчина искупался в чаше памяти у "Вечного огня"
Рекордную в России "Стену воспоминаний" создали на Ставрополье
Пропавшие в Северной Осетии дети нашлись
Кадыров сожалеет, что Кокорина и Мамаева приговорили к тюрьме
Чтобы помочь пострадавшим от пожара в Железноводске, резервный фонд Ставрополья увеличат вдвое
Главный тренер «Анжи» дисквалифицирован на два матча
В Минводах лихач сбил дорожного рабочего
После пожара в многоэтажке Железноводска в больницах остаются 5 человек
Клещи атакуют: ставрополец заразился Крымской геморрагической лихорадкой
В КЧР вспыхнул пожар в заповеднике
Назван самый богатый министр Ставрополья
На Ставрополье спасатели достали из канавы пьяную женщину
ВТБ снизил ставки по автокредитам
Виталий Иванов войдет в состав Координационного совещания при Полпреде Президента РФ в СКФО
В ДТП на Ставрополье пострадали двое полицейских