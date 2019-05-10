2019-05-10T11:48:03+03:00
Происшествия

Двое «рыцарей», угрожая мечом, избили и ограбили жителя Минвод

Мужчины уже признали свою вину
Анна ЕГОРОВА
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В Минводах грабители возомнили себя рыцарямиВ Минводах грабители возомнили себя рыцарямиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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50-летний житель Минеральных Вод стал пострадал от действий двух рецидивистов. 35-летний уроженец Зеленокумска и его 33-летний подельник из Рязанской области пришли к ставропольцу под видом покупателей - якобы они решили купить дом и хотят его посмотреть. Владельца жилья не смутило, что гости находятся в нетрезвом состоянии, и он спокойно пустил их.

Схватив декоративный металлический меч, лежавший в комнате, «рыцари» стали угрожать своей жертве. А потом перешли от слов к делу - избили мужчину и забрали у него банковскую карту и мобильный телефон. Но пострадавший сам успел вызвать полицию.

- Злоумышленников задержали прямо во дворе дома, вместе с изъятым мечом их доставили в отделение полиции. Они сразу дали признательные показания, - уточнили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Поскольку разбой был совершен с незаконным проникновением в жилище, преступникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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