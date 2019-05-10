Олимпийский чемпион Хаджимурад Гацалов в 36 лет возвращается в большой спорт

СЕГОДНЯ 14:37 2019-05-10T15:00:41+03:00

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Чемпион Олимпиады-2004, пятикратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы в весовой категории 97 кг Хаджимурад Гацалов не выступал с 2016 года. Еще в апреле на официальном сайте международной федерации борьбы UWW появилась информация, что 36-летний вольник из Северной Осетии хочет возобновить карьеру, правда уже за пределами России. На днях информацию о том, что Гацалов может войти в состав сборной Армении, во время пресс-конференции озвучил и.о. министра спорта и по делам молодежи этой страны Габриел Казарян. Теперь же сам Гацалов официально объявил о своем возвращении.

- Я был и остаюсь патриотом России, остаюсь гражданином России, но в спорте есть такое понятие, как спортивное гражданство, я меняю его. Я никогда не боялся конкуренции, она добавляет зрелищности и азарта. Но конкуренция внутри России - это одно, когда ты повышаешь ее на мировом уровне - это уже другое, - так прокомментировал свой переход в сборную Армении Гацалов в интервью ТАСС.

Спортсмен признался, что в его возрасте уже сложно держать режим, но он чувствует в себе силы, чтобы успешно выступить на сентябрьском чемпионате мира по борьбе в Казахстане и побороться за попадание на Олимпиаду-2020. Если все удастся, то эти Игры станут для борца уже пятыми.

ИСТОЧНИК KP.RU