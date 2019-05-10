2019-05-10T15:00:41+03:00
Спорт

Олимпийский чемпион Хаджимурад Гацалов в 36 лет возвращается в большой спорт

Выступать осетинский борец теперь будет под флагом Армении
Анна ЕГОРОВА
Поделиться:
Хаджимурат Гацалов мечтает в пятый раз принять участие в Олимпийских играх. Фото: instagram.com/hgatsalovХаджимурат Гацалов мечтает в пятый раз принять участие в Олимпийских играх. Фото: instagram.com/hgatsalov
Изменить размер текста:

Чемпион Олимпиады-2004, пятикратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы в весовой категории 97 кг Хаджимурад Гацалов не выступал с 2016 года. Еще в апреле на официальном сайте международной федерации борьбы UWW появилась информация, что 36-летний вольник из Северной Осетии хочет возобновить карьеру, правда уже за пределами России. На днях информацию о том, что Гацалов может войти в состав сборной Армении, во время пресс-конференции озвучил и.о. министра спорта и по делам молодежи этой страны Габриел Казарян. Теперь же сам Гацалов официально объявил о своем возвращении.

- Я был и остаюсь патриотом России, остаюсь гражданином России, но в спорте есть такое понятие, как спортивное гражданство, я меняю его. Я никогда не боялся конкуренции, она добавляет зрелищности и азарта. Но конкуренция внутри России - это одно, когда ты повышаешь ее на мировом уровне - это уже другое, - так прокомментировал свой переход в сборную Армении Гацалов в интервью ТАСС.

Спортсмен признался, что в его возрасте уже сложно держать режим, но он чувствует в себе силы, чтобы успешно выступить на сентябрьском чемпионате мира по борьбе в Казахстане и побороться за попадание на Олимпиаду-2020. Если все удастся, то эти Игры станут для борца уже пятыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Катя Лель в Кисловодске сняла на видео НЛО
Двое ставропольцев погибли, протаранив дерево
Двое «рыцарей», угрожая мечом, избили и ограбили жителя Минвод
Погода в Ставрополе на сегодня, 10 мая: распогодится, но не потеплеет
Авария со скорой в Ингушетии: пострадали 4 человека
В Ставрополе "Бессмертный полк" собрал максимальные 60 тысяч участников
В Северной Осетии провели торжественный парад и почтили память жертв Великой Отечественной войны
В Ессентуках 5 тысяч горожан и гостей курорта встретили парад Победы
В Пятигорске пьяный мужчина искупался в чаше памяти у "Вечного огня"
Рекордную в России "Стену воспоминаний" создали на Ставрополье
Пропавшие в Северной Осетии дети нашлись
Кадыров сожалеет, что Кокорина и Мамаева приговорили к тюрьме
Чтобы помочь пострадавшим от пожара в Железноводске, резервный фонд Ставрополья увеличат вдвое
Главный тренер «Анжи» дисквалифицирован на два матча
В Минводах лихач сбил дорожного рабочего
После пожара в многоэтажке Железноводска в больницах остаются 5 человек
Клещи атакуют: ставрополец заразился Крымской геморрагической лихорадкой
В КЧР вспыхнул пожар в заповеднике
Назван самый богатый министр Ставрополья
На Ставрополье спасатели достали из канавы пьяную женщину
ВТБ снизил ставки по автокредитам
Виталий Иванов войдет в состав Координационного совещания при Полпреде Президента РФ в СКФО
В ДТП на Ставрополье пострадали двое полицейских