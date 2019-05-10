Катя Лель в Кисловодске сняла на видео НЛО

СЕГОДНЯ 16:39 2019-05-10T16:39:27+03:00

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Катя Лель отдыхает с семьей на Кавминводах. Помимо фотографий пейзажей и местных достопримечательностей, певица поделилась с поклонниками интересным видео, сделанным с балкона гостиничного номера - она считает, что успела снять сразу два НЛО. Причем первыми странные сияющие пятна увидела 10-летняя дочка поп-звезды Эмилия.

- Они всегда рядом! - подписала выложенное в Instagram видео Катя Лель и сопроводила его смайликами в виде глаза, летающей тарелки и зеленого человечка.

Всего за полдня запись собрала более 300 тысяч просмотров. Вот только подписчики певицы усомнились, что Катя Лель заметила что-то сверхъестественное. Пользователи сходятся во мнении, что это обычные китайские бумажные фонарики, запуск которых сейчас очень популярен.

Катя Лель не первый раз рассказывает о контакте с внеземной цивилизацией. Так, в январе она призналась журналистам, что еще в юности ее похищали инопланетяне. После встречи с гуманоидами будущая звезда потеряла несколько зубов, зато обрела музыкальный дар. Девушку стали преследовать уфологи, поэтому она и покинула родную Кабардино-Балкарию и переехала в Моску.

katyalelofficial Катя Лель сняла в Кисловодске НЛО

ИСТОЧНИК KP.RU