«Анжи» упустил последний шанс остаться в Премьер-лиге

СЕГОДНЯ 20:01 2019-05-10T20:01:24+03:00

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10 мая 2019 года в рамках 28 тура чемпионата России по футболу «Анжи» принимал дома тульский «Арсенал». У находящейся на грани банкротства дагестанской команды несмотря на все проблемы была сильная мотивация - поражение лишало ее шансов сохранить прописку в Премьер-лиге. В клубе до последнего верили, что удастся найти спонсора и закрыть многомиллионные долги, поэтому старались добывать очки в каждом матче. Но в этот день удача была на стороне «Арсенала», который ведет противоположную борьбу - не за выживание, а за еврокубки. А ведь всего несколько лет назад махачкалинцы играли там.

На 34 минуте гости заработали пенальти. Его успешно реализовал полузащитник Зелимхан Бакаев. Этот гол стал единственным во встрече. Набрав 45 очков, тульский клуб поднялся на 5 строчку в турнирной таблице.

«Анжи» с 20 очками за два тура до конца занимает предпоследнее 15 место. За оставшиеся две встречи (20 мая с «Рубином» в Казани и 26 числа дома с «Уралом») сократить отставание от 14 строки «орлы» никак не смогут - у «Уфы» сейчас 26 очков, но еще одна игра в запасе, а главное - лучше показатели, которые позволят ей остаться на своей позиции, даже если она проиграет все оставшиеся поединки.

ИСТОЧНИК KP.RU