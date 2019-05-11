Момент взрыва на заправке в Чечне попал на видео

СЕГОДНЯ 01:56 2019-05-11T01:56:23+03:00

Пожар на заправке в селе Ножай-Юрт в Чечне было ижно издалека. Фото: стоп-кадр видео

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10 мая 2019 года около 10 часов вечера на газовой автозаправочная станции в чеченском селе Ножай-Юрт вспыхнул пожар. Огонь охватил две цистерны с пропаном объемом 10 куб. м и 30 куб. м. Пока к месту ЧП ехали пожарные расчеты, одна емкость взорвалась. Этот момент очевидцы успели снять на видео.

К счастью, обошлось без пострадавших. И разрушений, кроме как на самой заправке, больше не было. ГАЗС находится на окраине села, от нее до ближайшего жилого здания или магазина от места происшествия не менее полукилометра.

Как уточнили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе ГУ МЧС по Чечне, планировалось, что тушение пожара завершится к часу ночи. Но в итоге спасателям потребовалось больше времени на устранение последствий взрыва. Причину, по которой он произошел, еще предстоит выяснить.

Пожар и взрыв на заправке в Ножай-Юрте.

ИСТОЧНИК KP.RU