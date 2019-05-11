2019-05-11T10:53:07+03:00
Происшествия

Четверо подростков на Ставрополье перевернулись во время ночного катания

За рулём сидел их совершеннолетний товарищ, полицейские предполагают, что он мог быть пьян
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Фото: УГИБДД МВД по СКФото: УГИБДД МВД по СК
Изменить размер текста:

Четверо подростков перевернулись во время ночного катания на машине в Красногвардейском районе Ставрополья. За рулём был пятый человек — совершеннолетний друг молодых людей. Полицейские подозревают, что водитель мог быть пьян.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в отделе пропаганды УГИБДД Ставропольского края, ДТП произошло 10 мая в 22:30.

— На 14 километре «Красногвардейское — Покровское» водитель Hyundai Solaris на большой скорости слетел с дороги и его автомобиль перевернулся. В салоне иномарки находилось 5 человек, из которых 4 несовершеннолетних (14-17 лет). Все они с различными травмами доставлены в районную больницу, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что водитель был злостным нарушителем, за что его неоднократно привлекали к ответственности. Полицейские взяли кровь молодого человека на анализ, чтобы выяснить, был ли он пьян за рулём.

Проверка по факту ДТП продолжается. К решению вопроса подключили инспекцию по делам несовершеннолетних и родителей попавших в аварию ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Момент взрыва на заправке в Чечне попал на видео
«Анжи» упустил последний шанс остаться в Премьер-лиге
Катя Лель в Кисловодске сняла на видео НЛО
Двое ставропольцев погибли, протаранив дерево
Олимпийский чемпион Хаджимурад Гацалов в 36 лет возвращается в большой спорт
Двое «рыцарей», угрожая мечом, избили и ограбили жителя Минвод
Погода в Ставрополе на сегодня, 10 мая: распогодится, но не потеплеет
Авария со скорой в Ингушетии: пострадали 4 человека
В Ставрополе "Бессмертный полк" собрал максимальные 60 тысяч участников
В Северной Осетии провели торжественный парад и почтили память жертв Великой Отечественной войны
В Ессентуках 5 тысяч горожан и гостей курорта встретили парад Победы
В Пятигорске пьяный мужчина искупался в чаше памяти у "Вечного огня"
Рекордную в России "Стену воспоминаний" создали на Ставрополье
Пропавшие в Северной Осетии дети нашлись
Кадыров сожалеет, что Кокорина и Мамаева приговорили к тюрьме
Чтобы помочь пострадавшим от пожара в Железноводске, резервный фонд Ставрополья увеличат вдвое
Главный тренер «Анжи» дисквалифицирован на два матча
В Минводах лихач сбил дорожного рабочего
После пожара в многоэтажке Железноводска в больницах остаются 5 человек
Клещи атакуют: ставрополец заразился Крымской геморрагической лихорадкой
В КЧР вспыхнул пожар в заповеднике
Назван самый богатый министр Ставрополья
На Ставрополье спасатели достали из канавы пьяную женщину
ВТБ снизил ставки по автокредитам
Виталий Иванов войдет в состав Координационного совещания при Полпреде Президента РФ в СКФО
В ДТП на Ставрополье пострадали двое полицейских