Четверо подростков на Ставрополье перевернулись во время ночного катания

СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-11T10:53:07+03:00

За рулём сидел их совершеннолетний товарищ, полицейские предполагают, что он мог быть пьян

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Четверо подростков перевернулись во время ночного катания на машине в Красногвардейском районе Ставрополья. За рулём был пятый человек — совершеннолетний друг молодых людей. Полицейские подозревают, что водитель мог быть пьян.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в отделе пропаганды УГИБДД Ставропольского края, ДТП произошло 10 мая в 22:30.

— На 14 километре «Красногвардейское — Покровское» водитель Hyundai Solaris на большой скорости слетел с дороги и его автомобиль перевернулся. В салоне иномарки находилось 5 человек, из которых 4 несовершеннолетних (14-17 лет). Все они с различными травмами доставлены в районную больницу, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что водитель был злостным нарушителем, за что его неоднократно привлекали к ответственности. Полицейские взяли кровь молодого человека на анализ, чтобы выяснить, был ли он пьян за рулём.

Проверка по факту ДТП продолжается. К решению вопроса подключили инспекцию по делам несовершеннолетних и родителей попавших в аварию ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU