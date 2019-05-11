Четверо подростков на Ставрополье перевернулись во время ночного катания
Четверо подростков перевернулись во время ночного катания на машине в Красногвардейском районе Ставрополья. За рулём был пятый человек — совершеннолетний друг молодых людей. Полицейские подозревают, что водитель мог быть пьян.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в отделе пропаганды УГИБДД Ставропольского края, ДТП произошло 10 мая в 22:30.
— На 14 километре «Красногвардейское — Покровское» водитель Hyundai Solaris на большой скорости слетел с дороги и его автомобиль перевернулся. В салоне иномарки находилось 5 человек, из которых 4 несовершеннолетних (14-17 лет). Все они с различными травмами доставлены в районную больницу, — говорится в сообщении.
Выяснилось, что водитель был злостным нарушителем, за что его неоднократно привлекали к ответственности. Полицейские взяли кровь молодого человека на анализ, чтобы выяснить, был ли он пьян за рулём.
Проверка по факту ДТП продолжается. К решению вопроса подключили инспекцию по делам несовершеннолетних и родителей попавших в аварию ребят.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»