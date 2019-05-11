Пожилой ставропольский «Чикатило» убивал и расчленял женщин

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-11T12:15:33+03:00

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На Ставрополье пойман пожилой мужчина, нападавший на едва знакомых женщин. Расчленявший жертв маньяк получил страшное прозвище «Чикатило». Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в Георгиевской межрайонной прокуратуре, пенсионера могут поместить в клинику для душевнобольных.

Смертельные нападения произошли в марте 2018 года. Следствие установило, что пожилой мужчина нападал на едва знакомых ему женщин. Он приглашал их к себе домой, где беседовал с ними. Однако нормально поговорить со ставропольским «Чикатило» не получалось — он сводил беседу к конфликту, который перерастал в скандал. После чего нападал на них с ножом.

— Следствием установлено, что в ходе возникавших ссор подозреваемый нанес двум малознакомым женщинам множественные колото-резанные ранения. После этого с целью сокрытия особо тяжкого преступления Б. расчленил тела своих жертв, фрагменты одной из которых ему удалось спрятать в мусорных контейнерах города, а фрагменты тела второй приготовил к сокрытию, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Однако когда престарелый мужчина пытался спрятать останки второй женщины, его задержали полицейские.

— В ходе расследования уголовного дела установлено, что престарелый Б. страдает психическим заболеванием, исключающим возможность его привлечения к уголовной ответственности за содеянное преступление, — подчеркнули в прокуратуре.

Прокуроры полностью согласились с доводами следствия и передали дело в Георгиевский городской суд. Вероятнее всего, остаток жизни ставропольский «Чикатило» проведёт в психиатрической больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU