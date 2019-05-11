Сель размыл дороги, мосты и обрушил опоры ЛЭП в Дагестане

СЕГОДНЯ 14:44 2019-05-11T14:44:27+03:00

Стихия оставила без электричества более 6 тысяч человек [видео]

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В Цунтинском районе Дагестана после схода селя разрушены дороги и мосты, более 6 тысяч человек остались без света из-за обрыва линий элекропередач. Местные жители сообщают о происшествии в социальных сетях и просят у властей помощи в устранении последствий буйства стихии.

После проливных дождей и ливней с грозами и градом, под ударом оказался Цунтинский район республики. Сель в селении Нижнее Ихно, нанеся серьёзный ущерб транспорту и скоту местных жителей. Также полностью и частично разрушены мосты через реку Митлуда, на автодороге «Агвали — Шаури», мост у села Мекали.

По сообщениям местных администраций и жителей в соцсетях, сель и дожди полностью смыли дорогу «Мокок — Кидеро». Трасса в сторону сел Цебари и Шапих завалена камнями. А на 43-м километре автодороги «Эчеда — Шаури» на участке моста закрыто движение. Сам мост полностью ушел под воду.

Сель разрушил дороги, мосты и линии ЛЭП в Дагестане.

— В зоне частичного подтопления оказались частные дома, количество уточняется. Из-за непогоды движение по основным дорогам движения в районе временно ограничено. Власти муниципалитета предпринимают все меры для скорейшего устранения последствий непогоды, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе администрации Цунтинского района.

Другой проблемой стало то, что реки стали подмывать берегоукрепительные насыпи и валы. Серьёзность угрозы для местных жителей оценивают специалисты.

В то же время МЧС сообщает, что пострадавших среди местного населения нет. На место обрыва ЛЭП выехала аварийная бригада, электроснабжение пострадавших от стихии населённых пунктов вскоре будет полностью восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU