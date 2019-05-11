Две сестры побили дагестанца, забрав мобильник и ключи от «десятки»

СЕГОДНЯ 15:58 2019-05-11T15:58:53+03:00

Две сестры сговорились и ограбили Дагестанца в Махачкале. Фото: пресс-служба ГУ МВД по РД

Изменить размер текста: A A

В Махачкале две соседки проникли в квартиру дагестанца, побили мужчину и отобрали у него мобильный телефон и ключи от «десятки». В этом сёстрам помог их знакомый.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан, ограбление случилось 6 мая. Ничего не подозревающий парень жил на проспекте Имама Шамиля, пока две соседки из ближайшей квартиры сговорились ограбить его. Дамы положили глаз на телефон и «десятку» парня. На помощь они решили позвать знакомого — 24-летнего парня из Кизилюртовского района республики.

— Поначалу подозреваемые пытались попасть в квартиру без приглашения. Но хозяин незваных гостей не впустил. Тогда они решили залезть в квартиру, через балкон. Затем, применив насилие, неопасное для жизни и здоровья, завладели чужим сотовым телефоном и угнали автомашину, — сообщили в пресс-службе.

У мужчины забрали телефон за 25 тысяч рублей и ключи от машины «ВАЗ-2110» за 110 тысяч, на которой и скрылись преступники.

Полицейским удалось задержать молодого человека и одну из заговорщиц. Они сознались в содеянном. Телефон и авто вернули законному владельцу.

— Возбуждено уголовное дело по «Грабеж». Поиски третьей соучастницы преступления продолжаются, — резюмировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU