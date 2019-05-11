Во Владикавказе полицейских могут уволить после видео с жестоким задержанием

СЕГОДНЯ 17:58 2019-05-11T18:15:37+03:00

В ведомстве сообщили, что по факту нарушения ведётся проверка

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Полицейские из Северной Осетии применили жёсткую физическую силу к нарушителю и попали в объектив камеры. Теперь по факту произошедшего ведётся проверка. Стражам порядка грозит увольнение из МВД.

— Предварительно установлено что, 10 мая на одной из улиц г. Владикавказа молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок, выражались нецензурной бранью, унижая достоинство граждан. На замечания местных жителей парни не реагировали и тогда горожанам пришлось вызвать полицию, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной Осетии — Алании.

Когда стражи порядка прибыли на место и разъяснили молодым людям суть нарушения, их послали матом. После этого полицейские пригласили их в служебный автомобиль, однако парни не повиновались.

— Парень оказал стражам порядка сопротивление. После неоднократных предупреждений, сотрудниками полиции были применены физическая сила и специальные средства, — сообщили в пресс-службе.

Сам нарушитель попал под административную статью «мелкое хулиганство». Проверка инцидента продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU