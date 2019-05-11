Во Владикавказе полицейских могут уволить после видео с жестоким задержанием
Полицейские из Северной Осетии применили жёсткую физическую силу к нарушителю и попали в объектив камеры. Теперь по факту произошедшего ведётся проверка. Стражам порядка грозит увольнение из МВД.
— Предварительно установлено что, 10 мая на одной из улиц г. Владикавказа молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок, выражались нецензурной бранью, унижая достоинство граждан. На замечания местных жителей парни не реагировали и тогда горожанам пришлось вызвать полицию, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной Осетии — Алании.
Когда стражи порядка прибыли на место и разъяснили молодым людям суть нарушения, их послали матом. После этого полицейские пригласили их в служебный автомобиль, однако парни не повиновались.
— Парень оказал стражам порядка сопротивление. После неоднократных предупреждений, сотрудниками полиции были применены физическая сила и специальные средства, — сообщили в пресс-службе.
Сам нарушитель попал под административную статью «мелкое хулиганство». Проверка инцидента продолжается.
Жестокое задержание во Владикавказе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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