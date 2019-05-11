«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» и поднялся на 7 строчку

11 Май 22:06 2019-05-11T22:10:55+03:00

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11 мая в матче 28 тура чемпионата страны по футболу грозненский «Ахмат» принимал на своём стадионе «Крылья Советов».

Уже в конце апреля стало ясно, что грозненские футболисты спокойно проведут концовку первенства - до четвёртого места, открывающего дорогу в еврокубки им не дотянуть, солидное же количество набранных очков обезопасило «Ахмат» от участия в малоприятном переходном турнире. А вот самарцы как раз составляют ту пару команд, которым ещё предстоит серьёзнейшее выяснения отношений с третьей или четвёртой командой ФНЛ за место «под солнцем» в компании сильнейших клубов России в следующем футбольном сезоне.

Не успели все зрители занять свои места на «Ахмат-Арене», как хозяева забили быстрый гол. Они быстро разыграли угловой, бразилец Исмаэл Силва навесил мяч в центр штрафной, где нигерийский форвард Аблай Мбенг выиграл верховую дуэль и головой точно пробил в правый угол ворот.

Волжане пошли в атаку большими силами, нанесли несколько ударов по воротам, но оборона «Ахмата» во главе с вратарём Евгением Городовым действовала надёжно.

А за несколько минут до перерыва снова сработала связка Силва - Мбенг, и выскочивший один на один с Сергеем Рыжиковым африканец во второй раз поразил цель. Кстати, это был третий дубль Аблая за время выступления в составе грозненского клуба.

Но уже через полторы минуты гости один гол отквитали, кода после навеса со штрафного Тарас Бурлак головой пробил в ближний угол ворот.

Во втором тайме зрителям было поскучнее. Запомнился лишь голевой момент в исполнении «Ахмата», когда во время розыгрыша углового защитник Антон Швец без помех со стороны соперников бил с близкого расстояния, но послал мяч прямо в руки Рыжикову.

Концовка матча прошла во взаимных атаках. В одной из них вышедший на замену албанский легионер «Ахмата» Беким Балай, выйдя один на один с Рыжиковым, пробил что есть силы, но неточно.

Как рассказал по окончании встречи главный тренер грозненского клуба Рашид Рахимов:

- Сегодня мы играли фазами. Где-то мы сами себе выдумывали (моменты возле своих ворот, - «КП»). Мы могли вести 3:0, просто нужно было сохранять концентрацию, доигрывать все эпизоды, а так мы сами себе создали нервную концовку.

После этой победы «Ахмат» набрал 39 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» осталось 28 очков, но они сохраняют шанс поменяться местами с московским «Динамо» и обезопасить себя от нервных переходных матчей. Но для этого самарцам нужно прыгнуть выше головы и взять четыре очка в оставшихся двух турах в играх со «Спартаком» и ЦСКА, при условии двух поражений динамовцев.

ИСТОЧНИК KP.RU