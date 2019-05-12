На Ставрополье полицейские вернули девушке похищенный телефон

СЕГОДНЯ 09:05 2019-05-12T09:05:54+03:00

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В дежурную часть по Александровскому району Cтавропольского края обратилась местная жительница с заявлением о краже мобильного телефона.

По словам девушки, она забыла смартфон в примерочной одного из магазинов села Александровского, а ее оплошностью воспользовался неизвестный.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний житель села Сергиевского Грачевского района.

Мужчину задержали, доставили в отдел полиции, где он во всем сознался. Полицейские изъяли у него похищенный телефон. Мужчина планировал его продать, но не успел. Полицейские вернули телефон потерпевшей.

Против вора возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

ИСТОЧНИК KP.RU