Хабиб Нурмагомедов подарил Рамзану Кадырову кроссовки
Дагестанский чемпион мира UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подарил кроссовки главе Чечни Рамзану Кадырову.
- Я с удовольствием принял от Хабиба в подарок кроссовки, которые он ранее обещал мне подарить для занятий спортом, - написал Рамзан Кадыров во «ВКонтакте».
Встреча главы Чечни и чемпиона UFC произошла в Грозном в честь начала священного для всех мусульман месяца поста Рамадан. Рамзан Кадыров собрал на вечернее разговение спортсменов чеченского бойцовского клуба «Ахмат» и их наставников, а также других прославленных кавказских спортсменов, добившихся высоких результатов.
За ужином кавказские бойцы обстоятельно рассказали главе Чеченской Республике подробности поединков, в которых они участвовали и побеждали.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»