2019-05-12T13:23:31+03:00
Общество

Хабиб Нурмагомедов подарил Рамзану Кадырову кроссовки

Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото: Vk.comФото: Vk.com
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Дагестанский чемпион мира UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подарил кроссовки главе Чечни Рамзану Кадырову.

- Я с удовольствием принял от Хабиба в подарок кроссовки, которые он ранее обещал мне подарить для занятий спортом, - написал Рамзан Кадыров во «ВКонтакте».

Встреча главы Чечни и чемпиона UFC произошла в Грозном в честь начала священного для всех мусульман месяца поста Рамадан. Рамзан Кадыров собрал на вечернее разговение спортсменов чеченского бойцовского клуба «Ахмат» и их наставников, а также других прославленных кавказских спортсменов, добившихся высоких результатов.

За ужином кавказские бойцы обстоятельно рассказали главе Чеченской Республике подробности поединков, в которых они участвовали и побеждали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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