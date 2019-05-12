2019-05-12T15:32:20+03:00
Происшествия

Ставрополец из неприязни напал на дом своего земляка

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Буденновскими полицейскими расследуется уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества В дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный повредил пластиковые окна в его доме.

- В ходе работы над заявлением полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника, - Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. - Им оказался 40-летний ранее судимый местный житель. Мужчина доставлен в районный отдел внутренних дел, где дал признательные показания.

Свой поступок он объяснил внезапным чувством неприязни к потерпевшему. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владикавказе водитель протаранил автобусную остановку
Хабиб Нурмагомедов подарил Рамзану Кадырову кроссовки
В ДТП на Ставрополье пострадали трое граждан Армении
Cтавропольские полицейские арестовали похитителя чугунных радиаторов
На Ставрополье полицейские вернули девушке похищенный телефон
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» и поднялся на 7 строчку
Работа над ошибками
Во Владикавказе полицейских могут уволить после видео с жестоким задержанием
Две сестры побили дагестанца, забрав мобильник и ключи от «десятки»
Сель размыл дороги, мосты и обрушил опоры ЛЭП в Дагестане
Ставрополец хранил кошелёк с деньгами и картами в огороде и поплатился
Пожилой ставропольский «Чикатило» убивал и расчленял женщин
Четверо подростков на Ставрополье перевернулись во время ночного катания
Момент взрыва на заправке в Чечне попал на видео
«Анжи» упустил последний шанс остаться в Премьер-лиге
Катя Лель в Кисловодске сняла на видео НЛО
Двое ставропольцев погибли, протаранив дерево
Олимпийский чемпион Хаджимурад Гацалов в 36 лет возвращается в большой спорт
Двое «рыцарей», угрожая мечом, избили и ограбили жителя Минвод