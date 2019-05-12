Ставрополец из неприязни напал на дом своего земляка

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-12T15:32:20+03:00

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Буденновскими полицейскими расследуется уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества В дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный повредил пластиковые окна в его доме.

- В ходе работы над заявлением полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника, - Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. - Им оказался 40-летний ранее судимый местный житель. Мужчина доставлен в районный отдел внутренних дел, где дал признательные показания.

Свой поступок он объяснил внезапным чувством неприязни к потерпевшему. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

ИСТОЧНИК KP.RU