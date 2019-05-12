Во Владикавказе водитель протаранил автобусную остановку

СЕГОДНЯ 16:59 2019-05-12T16:59:25+03:00

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В столице Северной Осетии городе Владикавказе водитель иномарки врезался в остановку общественного транспорта.

- ДТП произошло около полуночи на проспекте Коста Хетагурова, -уточнили в МЧС республики. - В половине первого ночи водитель «Инфинити» протаранил остановку автобусов, потеряв управление.

Республиканское управление МЧС сообщает о нескольких пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия.

Людей госпитализировали в республиканскую больницу во Владикавказе. Сам виновник ДТП особых травм не получил. На месте ЧП работала бригада специализированной пожарно-спасательной части и спецтехника.

ИСТОЧНИК KP.RU