2019-05-13T08:16:30+03:00
Происшествия

В Дагестане в ДТП с полицейским автомобилем пострадали три человека

Михаил ЮЖНЫЙ
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Предположительно, несколько человек пострадали в результате ДТП с участием автомобиля ДПС в Дагестане.

По данным силовиков, автомобиль ДПС неожиданно съехал в кювет и столкнулся с росшим на обочине деревом. По предварительным данным, у машины внезапно лопнула шина, вследствие чего водитель потерял управление.

Три человека в результате ДТП получили незначительные травмы, один из них был госпитализирован в ближайшую больницу. Идет выяснение подробностей ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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