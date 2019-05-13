В Железноводске прошел чемпионат по гуманной ловле рыбы

СЕГОДНЯ 09:31 2019-05-13T09:31:02+03:00

Всю добычу отпустили назад в водоем

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На Курортном озере ставропольского города Железноводска прошёл чемпионат по спортивной рыбалке по гуманному принципу «поймал — отпусти». Более сорока рыбаков со всего Северного Кавказа соревновались в этом виде спорта с берега.

Профессионалы и любители в этот день ловили рыбу только на искусственные приманки. За каждую пойманную рыбу участнику выдавался особый жетон, по итоговому количеству которых члены жюри в конце и определили победителя.

В итоге, верх взяла домашняя команда рыболовов «Awaruna» из Железноводска. Она набрала в сумме 41 балл и обошла ближайших конкурентов аж на 11 очков.

Победителям по итогам соревнований присудили спортивные разряды. В ходе соревнований из Курортного озера было выловлено 233 штуки рыб, которые по заранее оговоренным условиям чемпионата были отпущены назад в воду.

ИСТОЧНИК KP.RU