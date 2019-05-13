Глава ставропольского села заняла место с помощью купленного диплома

СЕГОДНЯ 12:01 2019-05-13T12:24:28+03:00

Людмила Стрельникова уже лишилась поста, но ей светят ещё штраф и исправительные работы

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На Ставрополье в суд передано дело бывшей главы Владимировского сельсовета Людмилы Стрельниковой, предоставившей по месту работы купленный диплом. Чиновница уже лишилась престижной работы, но, вскоре, рискует расстаться и со свободой.

Место главы Владимирского сельсовета в Левокумском районе края женщина заняла в 2017 году. Как выяснили следователи, во время подачи документов чиновница, имевшая лишь средне специальное образование, представила фальшивый диплом ВУЗа.

— Документ свидетельствовал о якобы получении ею высшего профессионального образования в одном из ВУЗов Ставропольского края по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» с присвоением квалификации «экономист». В отношении Стрельниковой, возбудили уголовное дело по статье «использование заведомо подложного документа», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

На данный момент расследование преступления завершено. Дело с обвинительным заключением прокурора передано в суд. Людмилу Стрельникову могут оштрафовать и отправить на 2 года на исправительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU