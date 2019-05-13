В Белоруссии запретили продавать мясо птицы из Ставропольского края и Чечни

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-13T12:47:22+03:00

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Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии ввёл временный запрет на ввоз птицы из Ставропольского края России из-за болезни Ньюкасла.

Соответствующая информация была размещена 13 мая на сайте аграрного ведомства дружеской республики:

«По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Ставропольского края зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных болезнью Ньюкасла. В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из данного региона живой птицы, инкубационного и пищевого яйца».

Это сделано в целях дополнительных мер контроля по обеспечению биологической защиты белорусских птицеводческих объектов всех форм собственности. Помимо птичьего мяса и яиц, запрет распространяется на все виды птицеводческой продукции и продукты её переработки, пух и перо, корма и кормовые добавки животного происхождения (за исключением кормовых добавок для кошек и собак, прошедших термическую обработку).

Несколькими днями раньше по той же самой причине Белоруссия временно запретила экспорт мяса птицы из Чечни.

Как прокомментировал «КП-Северный Кавказ» и.о. руководителя управления Россельхознадзора по Ставрополью и Карачаево-Черкесии Денис Тарануха, в конце апреля текущего года в одном из птицеводческих хозяйств края была действительно зафиксирована вспышка болезни Ньюкасла. В целях недопущения эпизоотии предпринят ряд мер по недопущению пандемии в соседние территории.

Болезнь Ньюкасла — это вирусное заболевание птиц, главным образом, куриных. Оно вызывает пневмонию, энцефалит и геморрагические поражения внутренних органов пернатых. Для здоровья человека серьёзной опасности не представляет, однако может вызвать конъюнктивит и симптомы гриппа после контакта с больными птицами.

ИСТОЧНИК KP.RU