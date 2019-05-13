2019-05-13T13:43:11+03:00
Происшествия

Почти 600 пьяных водителей наказали на майские праздники на Ставрополье

Больше всего нарушителей поймали 10 мая
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставропольском крае за время проведения операции "Нетрезвый водитель" на майские праздники в пьяном виде за руль сели почти 600 человек.

За первый этап проверки к административной ответственности привлекли 354 водителя - они не прошли проверку алкотестером или отказались от освидетельствования. Еще 27 человек вели машину нетрезвыми повторно - на них завели уже уголовные дела.

По результатам второго этапа, к административке привлекли 201 нарушителя, а еще против 12 водителей возбудили уголовные дела за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По словам полицейских, больше всего нетрезвых ставропольцев за рулем поймали 10 мая. За одни только сутки инспекторы составили 55 дел, в том числе против несовершеннолетнего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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