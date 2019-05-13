Глава Северной Осетии обеднел на 4 млн рублей
Вячеслав Битаров задекларировал 33,7 млн рублей годового дохода
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По итогам 2018-го за год глава Северной Осетии заработал 33,7 млн рублей, что на 4 млн рублей меньше, чем годом ранее.
Из сведений декларации еще выходит, что в собственности у Вячеслава Битарова - иномарка "Lexus LS 460" и дом (489 кв.м.), в котором он живет вместе с женой. Супруга, к слову, за минувший год не заработала ни рубля и владеет только тем же особняком.
ИСТОЧНИК KP.RU