В Кабардино-Балкарии будут судить международного наёмника

СЕГОДНЯ 14:03 2019-05-13T14:03:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В прокуратуре Кабардино-Балкарии завершили следственные мероприятия и утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому по факту участия одного из жителей республики в незаконному вооруженном формировании, воевавшем на территории иностранного государства.

Следователи установили, что мужчина давно разделял взгляды приверженцев одной религиозно-экстремистской организации и в октябре 2013 года отправился в Сирию, где добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, в составе которого принимал участие в боевых действиях против правительственных сил арабской республики.

После разгрома радикальной религиозной организации, россиянин бежал из Сирии. Однако его личность была установлена в результате оперативно-розыскных мероприятий, и его объявили в международный розыск. Некоторое время спустя наёмника задержали в Молдове, а затем экстрадировали в Россию.

Дальнейшую участь обвиняемого будет решать Нальчикский городской суд, куда из прокуратуры передали его уголовное дело. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании). Ближайшие годы — максимум 15 лет — он может провести в местах лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU