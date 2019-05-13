Губернатор Ставрополья стал лидером по росту популярности

СЕГОДНЯ 15:11 2019-05-13T16:17:10+03:00

Специальный рейтинг регионов, в которых есть запрос на смену губернатора, был составлен для администрации президента России

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Проведенные для Кремля закрытые социсследования показали: наибольший запрос на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии. Специальный рейтинг регионов, в которых есть запрос на смену губернатора был составлен для администрации президента РФ. В него попал и глава Ставрополья Владимир Владимиров. Но глава региона отмечен исключительно с положительной стороны. Он стал лидером среди всех глав субъектов РФ по росту популярности у населения.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главы Ставрополья, такое исследование проводится каждые полгода. Самая современная версия рейтинга датирована мартом 2019 года. Одним из основных критериев оценки является популярность главы в глазах жителей региона.

— Деятельность губернаторов оценивалась за период с октября 2018 года по март 2019-го. Владимир Владимиров с 14%-ным ростом возглавил десятку лидеров губернаторов, чей показатель максимально улучшился. В десятку также вошли руководители Алтайского края и Крыма с ростом 13%, ЯНАО – 11%, Тюменской области (10%), а также Краснодарского края, Омской, Костромской, Калининградской областей и Якутии с ростом менее 10%, — говорится в сообщении.

Аутсайдерами по этому показателю оказались 25 глав, чья популярность снизилась. В антилидерах глава Магадана Сергей Носов, потерявший 33 позиции и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. В общей таблице он потерял 30 пунктов.

Кроме того, в рейтинге сообщается, в каких регионах население выражает максимальное недовольство действиями своих лидеров. Запрос на смену губернаторов возник в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии. Этот показатель непосредственно влияет на оценку их работы администрацией президента, поэтому над этими главами регионов нависла серьёзная угроза отставки.

— Ничего из ниоткуда не возникает и не берется, — прокомментировал позиции губернатора Ставрополья в кремлевском исследовании руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Ставрополе Геннадий Косов. — Плюс 14 пунктов в оценке деятельности губернатора за полгода - это следствие его работы на посту в течение пяти лет. То, что Владимир Владимиров вошёл стал лидером по росту популярности, лишь подтверждает народную мудрость о караване, который, несмотря на помехи и информационный шум со стороны, все равно крепко стоит на ногах и, внося коррективы в дорожный лист, движется вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU