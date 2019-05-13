Кадыров назвал «фальшивкой» видео нападения боевиков на военных в Чечне

СЕГОДНЯ 17:11 2019-05-13T17:11:21+03:00

Чеченский лидер сообщил, что обстановка в республике стабильна и находится под контролем руководства региона [видео]

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о нападении боевиков запрещённой на территории РФ террористической организации «Исламское государство»* на колонну военных в Урус-Мартановском районе Чечни. Распространённое в интернете видео он назвал фейком.

— Иблисское государство — террористическая организация, запрещенная в России. Но отдельные ресурсы тиражируют её фальшивку, что в окрестностях Урус-Мартана боевики обстреляли силовиков. Никакого инцидента не было. Информационный террор, за который по закону нужно призвать к ответу, — написал чеченский лидер в Twitter.

Напомним, что ранее симпатизирующие террористам ресурсы стали публиковать кадры, на которых якобы запечатлено нападение на российских военных. По ложной информации, оно произошло 22 апреля 2019 года неподалеку от селения в Рошни-Чу в Урус-Мартеновском районе Чечни.

При этом характерно, что на видео ничего невозможно разобрать. Отчётливо слышен лишь звук пулемётной очереди. Да и сами СМИ ИГ* сообщали, что не обладают информацией о количестве пострадавших и погибших в ходе боестолкновения.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещённая на территории Российской Федерации международная террористическая организация.

Видео с нападением боевиков на российских военных в апреле 2019 года в Чечне. Позже оказалось фейком..

ИСТОЧНИК KP.RU