Религиозное радио заработало в Ингушетии

СЕГОДНЯ 18:01 2019-05-13T18:01:04+03:00

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Религиозная радиостанция "Онгушт" начала вещание в Ингушетии. Пока в тестовом режиме. В пресс-службе главы республики говорят, что оно будет воспитывать и образовывать население.

- Основной упор в программах будет сделан на религиозное вещание (50%) , программы духовно-нравственного направления (30%) и новостная составляющая, - говорится в сообщении на сайте главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

- Регистрация СМИ произведена в феврале, в марте мы получили лицензию, а в конце апреля состоялась конкурсная комиссия, в которой разыгрывается частота. Мы в ней участвовали и выиграли. Радиостанция запускается на частоте 88.4 FM, - привели в ведомстве слова руководителя НТРК "Ингушетия" Курейша Агасиева.

ИСТОЧНИК KP.RU