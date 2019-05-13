Очевидцы сняли на видео массовую драку дагестанцев в научном городке
В Дагестане произошла очередная массовая драка — на этот раз разборки коснулись научного городка в Махачкале. Две группы мужчин сцепились из-за малозначительного повода.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан, инцидент имел место ночью на 13 мая в научном городке Махачкалы.
— Об этом инциденте мы в курсе, однако это были обычные дагестанские «разборки», —сообщила «КП» начальник отдела информации и общественных связей МВД по РД, подполковник Гаяна Гариева. — На место отправились сотрудники патрульно-постовой службы. По их словам, по-настоящему дрались лишь несколько зачинщиков, остальные — это их знакомые и друзья, собравшиеся, чтобы урегулировать спорные вопросы.
Массовая драка в научном городке в Дагестане.
Причины потасовки в ведомстве не уточнили. Однако сообщили, что повод был бытовым и малозначительным.
— Были задержаны инициаторы конфликта. Против двоих составлены административные протоколы по статье «мелкое хулиганство». Конфликт был урегулирован. Серьёзно пострадавших нет, никто из участников за медицинской помощью не обращался, — уточнила собеседница «КП».
Задержанным нарушителям общественного порядка грозит штраф до тысячи рублей и административный арест на 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU
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