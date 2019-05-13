2019-05-13T18:57:43+03:00
Происшествия

Очевидцы сняли на видео массовую драку дагестанцев в научном городке

В полиции сообщили, что серьёзных повреждений участники потасовки не получили [видео]
Андрей ЗОБОВ
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В Дагестане произошла очередная массовая драка — на этот раз разборки коснулись научного городка в Махачкале. Две группы мужчин сцепились из-за малозначительного повода.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан, инцидент имел место ночью на 13 мая в научном городке Махачкалы.

— Об этом инциденте мы в курсе, однако это были обычные дагестанские «разборки», —сообщила «КП» начальник отдела информации и общественных связей МВД по РД, подполковник Гаяна Гариева. — На место отправились сотрудники патрульно-постовой службы. По их словам, по-настоящему дрались лишь несколько зачинщиков, остальные — это их знакомые и друзья, собравшиеся, чтобы урегулировать спорные вопросы.

Массовая драка в научном городке в Дагестане.

Причины потасовки в ведомстве не уточнили. Однако сообщили, что повод был бытовым и малозначительным.

— Были задержаны инициаторы конфликта. Против двоих составлены административные протоколы по статье «мелкое хулиганство». Конфликт был урегулирован. Серьёзно пострадавших нет, никто из участников за медицинской помощью не обращался, — уточнила собеседница «КП».

Задержанным нарушителям общественного порядка грозит штраф до тысячи рублей и административный арест на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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