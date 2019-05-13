2019-05-13T19:37:33+03:00
Происшествия

В крупных городах Ставрополья массово эвакуируют людей

Экстренные службы работают в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Минводах и Ессентуках
Андрей ЗОБОВ
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Массовая эвакуация происходит в пяти крупнейших городах СтавропольяМассовая эвакуация происходит в пяти крупнейших городах СтавропольяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Массовая эвакуация людей из торговых центров и автовокзалах началась сразу в нескольких крупных городах на Ставрополье. В крайцентре эвакуированы несколько ТЦ, Центральный автовозкал, Северная автостанция и аэропорт. Наиболее вероятной причиной источники «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах называют анонимный телефонный звонок с сообщением о минировании.

— В Ставрополе эвакуированы ТЦ «Космос», «ЦУМ», оцеплены два автовокзала. На месте работают силовики. Туда же согнали экстренные службы: «Скорую», МЧС. Однако пока информация не находит подтверждения. Ничего не нашли, — рассказал собеседник «КП».

Эвакуация в ТЦ Космос в Ставрополе.

Официального подтверждения этой версии пока нет. В социальных сетях местные жители выдвинули две гипотезы: телефонный терроризм и учебную тревогу.

Стало известно, что эвакуация и проверки сообщений о взрывпакетах происходят во всех крупных городах Ставрополья. ТЦ и ключевые транспортные точки оцеплены в Ставрополе, Кисловодске, Минеральных Водах, Пятигорске и Ессентуках.

Эвакуированный и оцепренный ТЦ «ЦУМ» Фото: Социальные сети

Эвакуированный и оцепренный ТЦ «ЦУМ»Фото: Социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

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