2019-05-14T08:33:23+03:00
Происшествия

Ставрополец погиб, закурив в постели сигарету

Михаил ЮЖНЫЙ
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Пожар со смертельным исходом случился ранним утром в частном доме на одной из улиц села Солдато-Александровское Ставропольского края.

По предположительной версии пожарных, одной из причин гибели 67-летнего местного жителя могла стать непотушенная сигарета, от воспламенения которой загорелись раскладушка и обшитые пластиком стены комнаты. А так как на момент возгорания хозяин дома спал, он не почувствовал приближающуюся опасность.

Только с рассветом соседи заметили вырывающиеся из жилого строения клубы черного дома и сообщили экстренным службам о пожаре.

Разбив со стороны улицы два окна комнаты, в которой предположительно мог находиться человек, пожарные начали тушить огонь.Когда пожарные вошли в дом, то обнаружили на раскладушке обгоревшее тело мужчины, который лежал на спине. И, по всей видимости, погиб не просыпаясь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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