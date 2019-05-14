2019-05-14T09:15:38+03:00
Происшествия

В Махачкале начался суд над бывшим главным архитектором города

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Советском суде Махачкалы 14 мая стартовал процесс в отношении бывшего главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова.

Экс-чиновника правоохранители обвиняют в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

По официальной версии обвинения, Магомедрасул Гитинов незаконно выдавал разрешения на строительство объектов капитального строительства. Сам Гитинов вину не признает, адвокат настаивает на его полной невиновности.

Суд также допросил часть свидетелей по делу Гитинова.Ему грозит крупный срок и денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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