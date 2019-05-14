На Ставрополье раскрыли убийство и расчленение двух женщин

СЕГОДНЯ 10:13 2019-05-14T10:54:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Георгиевске следователи завершили расследование убийств двух женщин, совершенные в марте 2018 года. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР Ставропольского края, преступником, который расправился над жертвами, а затем расчленил, оказался невменяемый 80-летний старик.

- Пенсионер в разные дни заманил к себе домой двух женщин и, спровоцировав ссоры, убил и расчленил их тела. Основные части тел мужчина выбросил в мусорные контейнеры в городе Георгиевске, оставшиеся - были обнаружены следователями при осмотре территории его домовладения, - комментируют в надзорном ведомстве. - В ходе расследования судебно-психиатрическая комиссионная экспертиза показала, что он страдает хроническим психическим расстройством и является невменяемым.

Уголовное дело направили в суд для направления обвиняемого на принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU