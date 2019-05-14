Убил и забетонировал: спустя 18 лет на Ставрополье поймали опасного преступника

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-14T11:59:52+03:00

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Следователи Ставрополья нашли убийцу через 18 лет с момента расправы. Еще 26 февраля 2001 года в селе Заветном Кочубеевского района 59-летний мужчина застрелил из охотничьего ружья 25-летнего приятеля, а тело потом закопал во дворе и забетонировал. Трагедии предшествовала пьяная ссора. Через три месяца после убийства преступник уехал в неизвестном направлении. О произошедшем полицейские узнали только в июле 2002 года, когда знакомые обвиняемого, которым он успел рассказать о содеянном, обратились в органы. Мужчину объявили в розыск. На поиски ушло почти 20 лет.

- Все это время поиски обвиняемого не прекращались, в результате чего сотрудниками СКР и МВД было установлено его местонахождение на территории Воронежской области, где он скрывался у родственников, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР Ставропольского края. - Мужчина уже доставлен к следователю. Его заключили под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление ранее собранных доказательств.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU