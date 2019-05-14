2019-05-14T13:02:29+03:00
Происшествия

Ставропольские спасатели освободили ребенка из ловушки

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Поздним вечером 13 мая в городе Михайловск в ловушку собственной квартиры угодил 9-летний мальчик.

- Играя рядом с отопительной батареей, ребенок левой ногой застрял в проеме между радиатором и стеной, - сообщили в пресс-службе ПАСС СК. - Недолго думая, мальчик попытался самостоятельно выбраться из западни, но не смог и на сантиметр продвинуть конечность.

Ребенок стал звать на помощь свою маму. Однако все попытки женщины вызволить чадо из беды также не увенчались успехом, а только усугубили положение. Отчаявшаяся мать приняла решение обратиться за помощью в службы экстренного реагирования.

Приехавшие спасатели успокоили плачущего ребенка. Затем срезав носок, в котором находилась нога мальчика, они растительным маслом натерли конечность и беспрепятственно освободили ребенка из западни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Махачкале полицейские изъяли сто банок опасной красной икры
В Сирии разыскивают вербовщицу членов ИГИЛ* из Кабардино-Балкарии
В Ставрополе появилась возможность зарегистрировать брак «понарошку»
Ставропольские пожарные потушили угнанный автомобиль
Массовое ДТП на Ставрополье: столкнулись 8 машин, два человека погибли
В Дагестане за взятку задержан глава района
В Ставрополе 94-летняя женщина отдала незнакомцу 390 тысяч
Ессентукские водолазы обследовали дно городского озера
16-летняя ставропольчанка дважды совершила ограбление
На Ставрополье на 9,5 лет посадили убийцу 30-летней женщины
В Дагестане бухгалтер украла зарплаты учителей
На Ставрополье в ДТП пострадали четыре человека
Раскрыты многомиллионные хищения шести глав отделений «Межрегионгаза» в Северной Осетии
В КБР ученик "заминировал" школу, чтобы не писать контрольную
В Дагестане росгвардейцы обезвредили молодого стрелка, ранившего парня
Пиротехническое шоу в Ессентуках пройдет на площади в 35 га
В Ставропольском крае на 16% упали зарплаты научных работников
Уроженец Карачаево-Черкесии попался на контрабанде особо ценных макак