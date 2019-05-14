Ставропольские спасатели освободили ребенка из ловушки
Поздним вечером 13 мая в городе Михайловск в ловушку собственной квартиры угодил 9-летний мальчик.
- Играя рядом с отопительной батареей, ребенок левой ногой застрял в проеме между радиатором и стеной, - сообщили в пресс-службе ПАСС СК. - Недолго думая, мальчик попытался самостоятельно выбраться из западни, но не смог и на сантиметр продвинуть конечность.
Ребенок стал звать на помощь свою маму. Однако все попытки женщины вызволить чадо из беды также не увенчались успехом, а только усугубили положение. Отчаявшаяся мать приняла решение обратиться за помощью в службы экстренного реагирования.
Приехавшие спасатели успокоили плачущего ребенка. Затем срезав носок, в котором находилась нога мальчика, они растительным маслом натерли конечность и беспрепятственно освободили ребенка из западни.
ИСТОЧНИК KP.RU
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