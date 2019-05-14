Ставропольские спасатели освободили ребенка из ловушки

14 Май 13:02 2019-05-14T13:02:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Поздним вечером 13 мая в городе Михайловск в ловушку собственной квартиры угодил 9-летний мальчик.

- Играя рядом с отопительной батареей, ребенок левой ногой застрял в проеме между радиатором и стеной, - сообщили в пресс-службе ПАСС СК. - Недолго думая, мальчик попытался самостоятельно выбраться из западни, но не смог и на сантиметр продвинуть конечность.

Ребенок стал звать на помощь свою маму. Однако все попытки женщины вызволить чадо из беды также не увенчались успехом, а только усугубили положение. Отчаявшаяся мать приняла решение обратиться за помощью в службы экстренного реагирования.

Приехавшие спасатели успокоили плачущего ребенка. Затем срезав носок, в котором находилась нога мальчика, они растительным маслом натерли конечность и беспрепятственно освободили ребенка из западни.

ИСТОЧНИК KP.RU