На Ставрополье спасатели достали кота из пустого глубокого колодца
Неприятная ситуация с домашним котом произошла в станице Незлобная Георгиевского городского округа Ставропольского края 12 мая.
Кот решил погреться на солнышке и лег на дощечку от крышки колодца. Из-за своей ветхости деревяшка провалилась под весом животного и потянула его вниз, на глубину 22-х метров.
Обнаружив попавшего в беду питомца, его владельцы обратились за помощью к спасателям.
Для того, чтобы вызволить с 22-метрой глубины кота, спасатели приняли решение спустить вниз альпинистскую веревку, на конец которой привязали рыболовную сетку.
Заманив едой животное на сетку, они резко дернули за веревку и достали кота из колодца. Освободив из спасательного приспособления питомца, спасатели передали его счастливым хозяевам, которые поблагодарили за спасение своего пушистого любимца.
ИСТОЧНИК KP.RU
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