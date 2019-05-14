2019-05-14T14:22:13+03:00
Происшествия

На Ставрополье спасатели достали кота из пустого глубокого колодца

Михаил ЮЖНЫЙ
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Неприятная ситуация с домашним котом произошла в станице Незлобная Георгиевского городского округа Ставропольского края 12 мая.

Кот решил погреться на солнышке и лег на дощечку от крышки колодца. Из-за своей ветхости деревяшка провалилась под весом животного и потянула его вниз, на глубину 22-х метров.

Обнаружив попавшего в беду питомца, его владельцы обратились за помощью к спасателям.

Для того, чтобы вызволить с 22-метрой глубины кота, спасатели приняли решение спустить вниз альпинистскую веревку, на конец которой привязали рыболовную сетку.

Заманив едой животное на сетку, они резко дернули за веревку и достали кота из колодца. Освободив из спасательного приспособления питомца, спасатели передали его счастливым хозяевам, которые поблагодарили за спасение своего пушистого любимца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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