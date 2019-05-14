В Ставрополе ремонт улиц Лермонтова и Мира планируют завершить к лету
В Ставрополе к 1 июня обещают завершить все работы на улицах Лермонтова и Мира.
- Дорожники успели снять старое покрытие, заменили бордюры, подняли все люки и ливневые решетки. Перед тем, как стелить первый выравнивающий слой, плановый ремонт своих подземных сетей выполнили "Теплосеть", "Ставропольгоргаз" и "Водоканал". Отдельное внимание уделили очистке дождевых стоков, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе администрации города.
И строительные работы ведутся не только на проезжей части, но и на тратуаре, рядом с остановками, обустраиваются парковки. Скоро благоустройством займутся озеленители.
ИСТОЧНИК KP.RU