На Ставрополье ищут останки солдат советской армии

14 Май 17:13 2019-05-14T17:13:49+03:00

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В Ставропольском крае сформированный в начале мая поисковой отряд из дислоцированного в регионе мотострелкового соединения ЮВО приступил к поиску останков погибших за время Великой Отечественной войны солдат. Команда мотострелкового соединения развернула полевой лагерь и приступила к операции.

- Поиски ведутся в районе села Ачикулак, где вела бои 10-я дивизия 4-го Кубанского гвардейского казачьего кавалерийского корпуса и 4-го сводного партизанского полка в период с октября по декабрь 1942 года, - сказали в пресс-службе Минобра РФ Южного военного округа. - В команду вошли более 100 военнослужащих, оснащенных современными миноискателями ИМП-С и "Коршун", а также костюмами сапера "Дублон".

Операция охватывает не только Ставрополье, но также Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский край, Карачаево-Черкесию, Ингушетию, Северную Осетию и Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU