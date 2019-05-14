Два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки на Ставрополье

14 Май 17:45 2019-05-14T17:47:16+03:00

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В Ставропольском крае 14 мая около 17.00 часов произошла смертельная авария на 55 км автодороги "Сенгилеевское – Новотроицкое". Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе УГИБДД по СК, в ДТП погибли два человека. Их личности только предстоит выяснить. На месте работают специалисты.

- водитель "Джили М Гранд", по неустановленной пока причине, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем МАН. От удара легковой автомобиль загорелся, в нем находились водитель и пассажир, которые от полученных травм скончались. Водитель грузовика не пострадал, - добавили в ведомстве.

ДТП Изобильный видео.

ИСТОЧНИК KP.RU