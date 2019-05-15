В Ставропольском крае пресекли хищение государственной земли
В Минераловодском районе мошенник рискнул провернуть аферу с государственной землей и едва не похитил муниципального имущества почти на 2 млн рублей.
Как рассказал источник в правоохранительных органах Ставропольского края, арендатор земли Евгений Бакулин подал в местный Росреестр заявления о государственной регистрации прав собственности на, якобы им построенные там нежилые здания. Слова подкрепил декларацией с внесенными в них заведомо ложными сведениями про несуществующие объекты капитального строительства. Похитить государственное имущество не дали силовики. Мошенничество раскрыли, а на преступника завели уголовное дело по одноименной статье.
- 14 мая 2019 года Минераловодским городским судом Ставропольского края Бакулин Евгений признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 10 000 рублей. Кроме того, с Бакулина в счет компенсации вреда, причиненного преступлением, в бюджет Администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края взыскано 1 934 861,84 рублей, - добавил собеседник.
ИСТОЧНИК KP.RU