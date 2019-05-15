В Дагестане уничтожен тайник мертвых боевиков
Тайник с оружием и боеприпасами ликвидированных террористов уничтожен в Дагестане.
- Во время проверки оперативной информации сотрудниками СОБР и ФСБ в полутора км от села Стальское Кизилюртовского района в сливной трубе был обнаружен сверток. Внутри него хранилось оружие и боеприпасы, - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
По предварительным данным, тайник принадлежал ликвидированным в январе текущего года местным боевикам.
Инженерами-саперами махачкалинского ОМОН найденное оружие немедленно было обезврежено на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU
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