В Дагестане уничтожен тайник мертвых боевиков

15 Май 13:50 2019-05-15T13:50:17+03:00

В нем хранилось оружие и боеприпасы

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Тайник с оружием и боеприпасами ликвидированных террористов уничтожен в Дагестане.

- Во время проверки оперативной информации сотрудниками СОБР и ФСБ в полутора км от села Стальское Кизилюртовского района в сливной трубе был обнаружен сверток. Внутри него хранилось оружие и боеприпасы, - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

По предварительным данным, тайник принадлежал ликвидированным в январе текущего года местным боевикам.

Инженерами-саперами махачкалинского ОМОН найденное оружие немедленно было обезврежено на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU