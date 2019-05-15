2019-05-15T15:51:07+03:00
Происшествия

Уроженец Карачаево-Черкесии попался на контрабанде особо ценных макак

Мужчина пытался провезти приматов на поезде Алматы - Саратов
Евгения СОКОРЕВА
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Полицейские поймали контрабандиста из Карачаево-Черкесии. Из запрещенного у него нашли пять яванских макак и черноруких гиббонов без каких-либо документов. Как говорят в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, животных мужчина перевозил на поезде Алматы - Саратов. Приматов он посадил в клетки и спрятал в большие дорожные сумки.

- Общая стоимость диких животных составляет 1 миллион рублей, - добавили в ведомстве.

Макаки и гиббоны из-за угрозы исчезновения внесены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры как охраняемые. Их уже поместили в питомник Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова. На уроженца КЧР завели уголовное дело по статье о контрабанде особо ценных диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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