Уроженец Карачаево-Черкесии попался на контрабанде особо ценных макак

15 Май 15:49 2019-05-15T15:51:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские поймали контрабандиста из Карачаево-Черкесии. Из запрещенного у него нашли пять яванских макак и черноруких гиббонов без каких-либо документов. Как говорят в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, животных мужчина перевозил на поезде Алматы - Саратов. Приматов он посадил в клетки и спрятал в большие дорожные сумки.

- Общая стоимость диких животных составляет 1 миллион рублей, - добавили в ведомстве.

Макаки и гиббоны из-за угрозы исчезновения внесены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры как охраняемые. Их уже поместили в питомник Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова. На уроженца КЧР завели уголовное дело по статье о контрабанде особо ценных диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU