2019-05-15T17:02:19+03:00
Происшествия

В Дагестане росгвардейцы обезвредили молодого стрелка, ранившего парня

Парень ранил мужчину, а потом на глазах у правоохранителей с пистолетами в руках садился в авто
Евгения СОКОРЕВА
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В Дербенте росгвардейцы задержали молодого стрелка, ранившего из пневматического оружия парня. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ведомства, вечером 14 мая сотрудники патрулировали проспект Агасиева, услышали выстрелы и пошли выяснять, что произошло.

- Они увидели молодого мужчину с двумя пистолетами, садящегося в автомобиль. Сотрудники вневедомственной охраны заблокировали машину и провели задержание. Недалеко от места происшествия потом нашли потерпевшего - ему оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую, - рассказал представитель Управления Росгвардии Дагестана Константин Шиян. - Позже было установлено, что выстрелам предшествовал конфликт. Потерпевший получил шесть ранений в область грудной клетки и левого бедра.

У стрелка изъяли травматический пистолет "Гранд Повер" и еще один травматический пистолет неустановленного образца, калибра 9 мм со стертыми номерами. На месте пальбы обнаружили шесть гильз калибра 10 мм, 5 гильз калибра 9 мм и две резиновые пули.

Проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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