В КБР ученик "заминировал" школу, чтобы не писать контрольную
В Кабардино-Балкарии ученик 10 класса по телефону сообщил полицейским, что в сельской школе Эльбрусского района спрятана бомба. Срочно выехавшие на место полицейские эвакуировали из здания 92 человека, в их числе полсотни детей. После обследования никакого взрывного устройства не нашли. Звонок, как потом выяснилось, поступил из таксофона неподалеку. А потом стало известно, что воспользовался им один из школьников.
- Подросток признался, что сообщил о заминировании в целях срыва контрольной работы, запланированной по одному из предметам в этот день, - сказали в пресс-службе МВД республики. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
ИСТОЧНИК KP.RU