В КБР ученик "заминировал" школу, чтобы не писать контрольную

15 Май 17:30 2019-05-15T17:30:39+03:00

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В Кабардино-Балкарии ученик 10 класса по телефону сообщил полицейским, что в сельской школе Эльбрусского района спрятана бомба. Срочно выехавшие на место полицейские эвакуировали из здания 92 человека, в их числе полсотни детей. После обследования никакого взрывного устройства не нашли. Звонок, как потом выяснилось, поступил из таксофона неподалеку. А потом стало известно, что воспользовался им один из школьников.

- Подросток признался, что сообщил о заминировании в целях срыва контрольной работы, запланированной по одному из предметам в этот день, - сказали в пресс-службе МВД республики. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

ИСТОЧНИК KP.RU