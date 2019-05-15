2019-05-15T19:55:51+03:00
Происшествия

Раскрыты многомиллионные хищения шести глав отделений «Межрегионгаза» в Северной Осетии

Ущерб оценивается в 150 миллионов рублей, возбуждено не менее 14 уголовных дел
Андрей ЗОБОВ
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Абонентов заставляли платить за неиспользованный газ, который украло руководство «Межрегионгаза»Абонентов заставляли платить за неиспользованный газ, который украло руководство «Межрегионгаза»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Северной Осетии шесть глав территориальных органов «Межрегионгаза» задержаны по подозрению в крупных хищениях «голубого золота». Ущерб, нанесённый их незаконными действиями оценивается как минимум в 150 миллионов рублей. О проблеме на заседании территориальной межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу рассказал министр внутренних дел по региону Михаил Скоков.

— На данный момент возбуждены уголовные дела в отношении [начальников территориальных участков газовых предприятий] в Ардонсокм, Кировском, Правобережном, Алагирском, Владикавказском и Пригородном районах. Часть фигурантов арестована. Сумма ущерба составила более 150 млн рублей, — сообщил Михаил Скоков.

По его словам, расследование продвигается достаточно быстро. Полиции стало известно, что все фигуранты действовали в составе единой преступной группировки. Она похищала энергоресурсы с помощью простейших схем: показатели по счётчикам искусственно завышались и простых потребителей заставляли платить за уже украденный или потерянный при транспортировке газ. Альтернативой являлось создание никогда счетов на никогда не существовавших абонентов.

Благодаря информации собственных источников «КП» в правоохранительных структурах, стало известно, что речь идёт именно о главах местного отделения «Межрегионгаза».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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