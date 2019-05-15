Раскрыты многомиллионные хищения шести глав отделений «Межрегионгаза» в Северной Осетии
В Северной Осетии шесть глав территориальных органов «Межрегионгаза» задержаны по подозрению в крупных хищениях «голубого золота». Ущерб, нанесённый их незаконными действиями оценивается как минимум в 150 миллионов рублей. О проблеме на заседании территориальной межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу рассказал министр внутренних дел по региону Михаил Скоков.
— На данный момент возбуждены уголовные дела в отношении [начальников территориальных участков газовых предприятий] в Ардонсокм, Кировском, Правобережном, Алагирском, Владикавказском и Пригородном районах. Часть фигурантов арестована. Сумма ущерба составила более 150 млн рублей, — сообщил Михаил Скоков.
По его словам, расследование продвигается достаточно быстро. Полиции стало известно, что все фигуранты действовали в составе единой преступной группировки. Она похищала энергоресурсы с помощью простейших схем: показатели по счётчикам искусственно завышались и простых потребителей заставляли платить за уже украденный или потерянный при транспортировке газ. Альтернативой являлось создание никогда счетов на никогда не существовавших абонентов.
Благодаря информации собственных источников «КП» в правоохранительных структурах, стало известно, что речь идёт именно о главах местного отделения «Межрегионгаза».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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