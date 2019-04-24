За многомиллионные махинации задержали глав «Межрегионгаза» в Северной Осетии

В Северной Осетии прошли масштабные задержания руководителей и работников регионального отделения ООО «Газпром Межрегионгаз». Ущерб от хищений и махинаций всего за несколько месяцев превысил 150 миллионов рублей. Возбуждено 14 уголовных дел.

— Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Северной Осетии совместно с республиканским управлением ФСБ установлены факты необоснованных начислении объемов газа на потребителей с целью сокрытия фактов крупных хищений газа, а также потерь газоснабжающего предприятия, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе МВД по республике.

Схема оказалась элементарно простой: чиновники завышали показатели по счётчикам, заставляя потребителей оплачивать украденный или потерянный при транспортировке газ.

— Проведены обыски во всех офисах компании, произведена выемка документов. По собранным материалам возбуждены 14 уголовных дел по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», — сообщили в пресс-службе.

Фигурантами стали четыре начальника территориальных отделений «Межрегионзага» в Северной Осетии. По сведениям полиции, только за несколько месяцев 2018 подозреваемые причинили ущерб на сумму свыше 150 миллионов рублей.

Пока суд избирает меру пресечения для высокопоставленных газовиков, МВД продолжает расследование. Оперативников интересуют другие эпизоды мошенничества и возможные сообщники подозреваемых.

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По данным следствия, задержанные Ибрагим и Багаудин Гантемировы вместе с сообщниками, так же попавшими в руки правоохранителей, отмывали деньги по крупным хищениям из бюджета с 2015 года. Среди украденных чиновниками денег были и средства, направленные на реализацию крупных республиканских проектов (подробности).

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