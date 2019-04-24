10 млрд рублей украли через «теневых банкиров» чиновники в Ингушетии

В Ингушетии сотрудниками полиции были задержаны «чёрные банкиры», через которых республиканские чиновники отмыли более 10 миллиардов рублей, украденных из бюджета. Аферистов раскрыли специалисты главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, приехавшие в регион для работы по декриминализации республики.

По данным следствия, задержанные Ибрагим и Багаудин Гантемировы вместе с сообщниками, так же попавшими в руки правоохранителей, отмывали деньги по крупным хищениям из бюджета с 2015 года. Среди украденных чиновниками денег были и средства, направленные на реализацию крупных республиканских проектов.

Это касается, например, стеклотарного завода в селе Сагопши. Предприятие должно было быть запущено ещё в далёком 2012 году, на него из бюджета РФ и Ингушетии выделили 795 миллионов рублей. Но в итоге объект до сих пор не отстроен. Основную вину возложили на предприятие-инвестора, которое должно было выделить 2,4 миллиарда на строительство, но не смогло. Но по результатам проверки и выемки документов в министерствах и на коммерческих предприятиях в марте, курировавших проект чиновников заподозрили в особо крупных хищениях. Источники «КП - Северный Кавказ» в силовых структурах региона сообщили, что точные суммы украденных средств по данному объекту пока только выясняются.

Разбираясь в схемах движения государственных средств, оперативники установили, что часть из них оседала в фирмах-однодневках. Они не вели никакой реальной деятельности, но обозначались как субподрядчики. Их представители обналичивали деньги в филиале одного из местных банков.

Такие же схемы использовались при реализации других крупных проектов в республике. Этим «отмыванием и обналичиванием» средств непосредственно занимались задержанные Багаудин и Ибрагим Гантемировы и их сообщники. Свои услуги они оценивали в 10% от украденных и отмытых денег. Сейчас изучена часть документов, обнал по которой уже достиг 5 миллиардов рублей. Однако источники «КП» утверждают, что общая сумма будет как минимум вдвое больше.

Против задержанных «чёрных банкиров» возбудили уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере». Но суд избрал достаточно мягкую меру пресечения — Гантемировых оставили под домашним арестом в роскошном особняке, купленном на проценты от проведённых «чёрных» транзакций. Впрочем, источник утверждает, что имущество скоро будет арестовано для возмещения ущерба.

Сейчас правоохранители занимаются проверкой руководства регионального отделения федерального банка, в котором Гантемировы обналичивали средства. Кроме того, оперативники ищут клиентов «чёрных банкиров». Их имена пока не разглашаются, однако собеседник намекнул, что ими могут оказаться очень влиятельные чиновники в руководстве Ингушетии.

КСТАТИ

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