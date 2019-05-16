На Ставрополье в ДТП пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 08:19 2019-05-16T08:19:31+03:00

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В городе Ипатово в результате столкновения 4-х автомобилей пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

По предварительной версии, 15 мая около 17 часов на улице Заречной водитель "Опель Вектра", не выдержал безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля "Шкода" и допустил с ним столкновение.

По инерции водитель "Шкода Октавия" допустил наезд на микроавтобус "Мерседес Бенц",двигавшийся во встречном направлении и на припаркованный на обочине автомобиль "Форд Фокус".

От удара автомобиль «Опель» совершил наезд на дерево и загорелся. В результате автоаварии в больницу города Ипатово были доставлены три участника ДТП - водитель и пассажир «Опеля», а также водитель "Шкоды".

На месте происшествия работали наряды ДПС, движение временно было затруднено. По факту автоаварии проводится проверка, личности пострадавших людей выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU