2019-05-16T08:19:31+03:00
Происшествия

На Ставрополье в ДТП пострадали четыре человека

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе Ипатово в результате столкновения 4-х автомобилей пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

По предварительной версии, 15 мая около 17 часов на улице Заречной водитель "Опель Вектра", не выдержал безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля "Шкода" и допустил с ним столкновение.

По инерции водитель "Шкода Октавия" допустил наезд на микроавтобус "Мерседес Бенц",двигавшийся во встречном направлении и на припаркованный на обочине автомобиль "Форд Фокус".

От удара автомобиль «Опель» совершил наезд на дерево и загорелся. В результате автоаварии в больницу города Ипатово были доставлены три участника ДТП - водитель и пассажир «Опеля», а также водитель "Шкоды".

На месте происшествия работали наряды ДПС, движение временно было затруднено. По факту автоаварии проводится проверка, личности пострадавших людей выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Махачкале полицейские изъяли сто банок опасной красной икры
В Сирии разыскивают вербовщицу членов ИГИЛ* из Кабардино-Балкарии
В Ставрополе появилась возможность зарегистрировать брак «понарошку»
Ставропольские пожарные потушили угнанный автомобиль
Массовое ДТП на Ставрополье: столкнулись 8 машин, два человека погибли
В Дагестане за взятку задержан глава района
В Ставрополе 94-летняя женщина отдала незнакомцу 390 тысяч
Ессентукские водолазы обследовали дно городского озера
16-летняя ставропольчанка дважды совершила ограбление
На Ставрополье на 9,5 лет посадили убийцу 30-летней женщины
В Дагестане бухгалтер украла зарплаты учителей
Раскрыты многомиллионные хищения шести глав отделений «Межрегионгаза» в Северной Осетии
В КБР ученик "заминировал" школу, чтобы не писать контрольную
В Дагестане росгвардейцы обезвредили молодого стрелка, ранившего парня
Пиротехническое шоу в Ессентуках пройдет на площади в 35 га
В Ставропольском крае на 16% упали зарплаты научных работников
Уроженец Карачаево-Черкесии попался на контрабанде особо ценных макак