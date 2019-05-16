В Дагестане бухгалтер украла зарплаты учителей
Следователи Дагестана возбудили уголовное дело против бухгалтера Хасавюртовского района.
Женщину правоохранители обвиняют в присвоении 270 тысяч рублей. Эти деньги должны были быть начислены в виде зарплаты местных учителям. Но из-за фальсификаций в документах сумма внезапно оказалась на счете одного из родственников бухгалтера.
Кроме срока в колонии, если преступления будут окончательно доказаны следствием, вороватому бухгалтеру грозит иск с требованием погасить весь нанесенный государству ущерб.
Расследование намеренного хищения продолжается. Когда следствие соберет достаточно доказательств, дело будет передано в суд, где и примут решение о мере наказания женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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