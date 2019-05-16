В Дагестане за взятку задержан глава района

СЕГОДНЯ 13:53 2019-05-16T13:53:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг начались обыски в администрации одного из горных районов Дагестана. Об этом сообщают в правоохранительных органах Дагестана.

Следственные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела о получении крупной взятки в отношении главы Докузпаринского района Абдурагима Алискерова. Сам чиновник задержан.

Обыски идут в администрации самого Докузпаринского района, а также в нескольких адресах проживания чиновника. Все подробности преступления выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU