В Дагестане за взятку задержан глава района
Возбуждено уголовное дело
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В четверг начались обыски в администрации одного из горных районов Дагестана. Об этом сообщают в правоохранительных органах Дагестана.
Следственные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела о получении крупной взятки в отношении главы Докузпаринского района Абдурагима Алискерова. Сам чиновник задержан.
Обыски идут в администрации самого Докузпаринского района, а также в нескольких адресах проживания чиновника. Все подробности преступления выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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